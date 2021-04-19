Байден опасается вспышки протестов после вынесения вердикта в деле о гибели Флойда

ТАСС, 19 апреля. Федеральное правительство США обсуждает с губернаторами американских штатов и местными властями недопущение беспорядков в стране в связи с завершением судебного процесса по делу о гибели темнокожего Джорджа Флойда при задержании полицией в минувшем году. Это подтвердила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы находимся в контакте с мэрами и губернаторами, местными властями", - заявила официальный представитель президента США Джо Байдена, комментируя окончание суда в Миннеаполисе (штат Миннесота). "И мы, разумеется, будем продолжать призывать к мирным протестам", - отметила она.

Псаки отказалась уточнить, обсуждаются ли уже и перспективы привлечения Национальной гвардии США к обеспечению правопорядка в случае возникновения массовых акций протеста по завершении процесса в Миннеаполисе. По словам представителя Белого дома, власти США ведут "спектр консультаций относительно того, как гарантировать, что, независимо от исхода [процесса], есть пространство для мирного протеста".

Ранее телекомпания CNN сообщала, что президент США рассматривает возможные варианты действий для предотвращения массовых беспорядков после вынесения решения присяжных в деле бывшего полицейского Дерека Шовина. "Ситуация уже напоминает коробку со спичками, и с каждым днем она становится все напряженнее", - приводит CNN слова представителя администрации Байдена, говорившего на условиях анонимности. Аппарат Байдена уже готовит речь к вынесению вердикта, в которой президент, как ожидается, намерен выразить солидарность с чувствами американцев, чувствующих себя пострадавшими от расовой дискриминации, но также и призвать их к спокойствию. Поездку в Миннесоту Байден пока не планирует. Президент также не хочет использовать для пресечения возможных беспорядков силу, как поступал его предшественник в Белом доме Дональд Трамп.

В понедельник суд округа Хеннепин в Миннеаполисе начал выслушивать заключительные заявления сторон по делу Шовина. После этого члены жюри присяжных удалятся на совещание. Его временные рамки не определены, на деле это означает, что решение может последовать даже в ближайшие часы, но, возможно, его придется ждать и несколько дней. Защита Шовина настаивает на том, что смерть Флойда наступила не из-за применения бывшим полицейским удушающего приема, а из-за проблем со здоровьем из-за употребления наркотиков.

Кроме того, Шовину одновременно предъявлены обвинения в убийстве второй (до 40 лет лишения свободы) и третьей степени (до 25 лет лишения свободы). Жюри присяжных с большой вероятностью может признать его виновным по одному из этих пунктов, но более мягкое наказание может также спровоцировать протесты. В четверг в Миннесоте также пройдут похороны Данте Райта, погибшего при задержании в начале апреля в пригороде Миннеаполиса.

В Бруклин-Сентер, где погиб Данте Райт, акции протеста, переходящие в столкновения с полицией, проходят уже семь ночей подряд. Демонстрации и пикеты за прошедшую неделю состоялись также во многих городах США, в том числе, в Портленде, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке.