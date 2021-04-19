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Объявленные персонами нон грата сотрудники посольства Чехии вылетели из Москвы

Прибытие самолета в Прагу ожидается в 21:30

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Самолет с сотрудниками чешского посольства в России, объявленными персонами нон грата, вылетел из аэропорта Шереметьево в Прагу. Соответствующая информация появилась на табло аэропорта.

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Самолет отправлен из аэропорта 20:06 мск. Его прибытие в Прагу ожидается в 21:30 по местному времени.

Сотрудники посольства Чехии вместе со своими семьями без каких-либо проблем зарегистрировались на рейс и сдали в багаж увесистые чемоданы. Среди прочих вещей можно было заметить несколько переносок с котами. На одной из тележек ждал возвращения на родину плюшевый крот - персонаж известного в России чешского мультфильма.

Оставшиеся в Москве члены дипмиссии также приехали в Шереметьево, чтобы проводить своих коллег. Как ранее заявили в администрации президента Чехии, после отъезда 20 сотрудников чешского диппредставительства в РФ в штате посольства останутся пять дипломатов.

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