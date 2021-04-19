Источник: переговоры политсоветников "нормандской четверки" закончились безрезультатно

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Состоявшиеся в понедельник переговоры политсоветников и представителей министерств иностранных дел нормандского формата, продолжавшиеся более трех часов, закончились безрезультатно. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам.

"Видеоконференция была посвящена обсуждению кластеров по выполнению минских соглашений. По инициативе российской стороны в первую очередь был обсужден раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других содержащихся в кластерах вопросов урегулирования участники не приступили", - отметил источник.

По его словам, конкретные предложения РФ о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также о способах привлечения к ответственности виновных "натолкнулись на обструкцию со стороны Украины". "Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня в стиле, как было сказано [заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием] Козаком на переговорах, "мы за все хорошее и против всего плохого", - отметил источник.

По словам источника, "переговоры, продолжавшиеся более трех часов, закончились безрезультатно". По оценке источника, "позиции Франции, Германии и Украины свидетельствуют о явном стремлении к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса даже ценой жертв и разрушений в Донбассе" по обе стороны линии соприкосновения".

"На завтра по инициативе Донецка [в связи с гибелью мирного жителя 14 апреля 2021 года] созвано внеочередное заседание рабочей подгруппы по безопасности. Исходя из позиции Украины в ходе сегодняшнего заседания, вряд ли следует ожидать каких-либо подвижек на завтрашнем заседании", - подытожил источник.