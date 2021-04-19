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Британские сторожевики сопроводили российские корабли, проходившие через Ла-Манш

Экипаж российских кораблей действовал в безопасной и профессиональной манере во время всего перехода, сообщил представитель ВМС королевства

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Британские сторожевики HMS Mersey и HMS Tyne сопроводили российские корабли, проходившие через пролив Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник ВМС Соединенного Королевства.

Как указано в документе, британские корабли сопровождали российский фрегат "Адмирал флота Касатонов", океанский буксир "Николай Чикер" и танкер "Вязьма", следовавшие в Северное море, от французского острова Уэсан. До этого британские сторожевики следили за проходом через Ла-Манш в Северную Атлантику больших десантных кораблей "Калининград", "Королев" и "Минск", а также фрегата "Бойкий" Балтийского флота.

Как отметил представитель ВМС королевства, экипаж российских кораблей "действовал в безопасной и профессиональной манере во время всего перехода".

В субботу пресс-служба Северного флота сообщила о возвращении новейшего фрегата "Адмирал флота Касатонов" и сопровождавших его судов обеспечения в Мурманск из дальнего похода в Средиземное море.

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