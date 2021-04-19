Страны СЕ призвали пресекать риторику ненависти в адрес нацменьшинств

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Страны - участницы Совета Европы должны активизировать диалог с представителями нацменьшинств, проживающих на их территории, и пресекать риторику ненависти и угрозы со стороны политиков в их адрес. Об этом говорится в резолюции о сохранении национальных меньшинств в Европе, одобренной участниками весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник.

"Ассамблея призывает государства - участники Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств серьезно рассмотреть угрозы, связанные с риторикой ненависти, к которой прибегают государственные субъекты и парламентарии, и которая дегуманизирует лиц, принадлежащих к меньшинствам, и делает их более уязвимыми для стигматизации, дискриминации и насилия, - говорится в тексте резолюции. - Ассамблея также призывает государственных деятелей и политиков воздерживаться от языка ненависти и инициировать дополнительные меры по борьбе с разжиганием вражды или преступлениями на почве ненависти, совершаемыми против лиц, принадлежащих к меньшинствам".

В документе отмечается, что на фоне возросшей внутри- и межгосударственной напряженности "меньшинства снова стали восприниматься, как и в прошлом, как угроза безопасности и территориальной целостности государств", а также как инструмент в руках политиков. Автор доклада, на основе которого была составлена резолюция, Эльвира Ковач (Сербия) указала на рост националистического дискурса и популизма по всей Европе, а также увеличение количества преступлений на почве ненависти. Она подчеркнула, что на этом фоне государства должны "укреплять диалог с представителями нацменьшинств" и создавать постоянные механизмы для консультаций, чтобы позволить им полноценно участвовать в решении вопросов, которые могут затрагивать их права. Также она призывает "способствовать развитию плюралистических и инклюзивных обществ" с тем, чтобы нацменьшинства могли не только поддерживать свою культуру, но и активно продвигать демократические ценности и вносить вклад в культурное разнообразие Европы.

"Уважение языкового, этнического и культурного разнообразия, основанное на признании основных прав на равенство и человеческое достоинство, является краеугольным камнем системы защиты прав человека в Европе и имеет решающее значение для сохранения плюралистических и инклюзивных демократий", - говорится в документе.

Из 47 стран - участниц СЕ 39 ратифицировали данную конвенцию, еще 4 только подписали. Франция, Монако, Андорра и Турция не подписали документ. Французский сенатор Бернар Фурнье в ходе дебатов заявил, что данная конвенция не отвечает политике Франции, где, по его словам, нацменьшинства не выделяются в отдельные группы и всем жителям страны обеспечиваются равные права. Тем не менее он подчеркнул, что мигранты обязаны знать французский язык и должны ассимилироваться с французским обществом. Между тем автор доклада призывает все оставшиеся государства подписать и ратифицировать текст конвенции.

Дебаты по резолюции

Все участники дебатов поддержали данную резолюцию, хотя не обошлось без традиционных обвинений со стороны украинских парламентариев в адрес России о вмешательстве в дела Украины через защиту интересов русскоязычного населения. Также председатель заседания несколько раз призывала к порядку депутатов из Армении и Азербайджана, которые переходили от обсуждения нацменьшинств к взаимной критике по следам конфликта в Нагорном Карабахе.

Член Совета Федерации РФ Александр Башкин со своей стороны поднял тему использования на Украине русского, польского и венгерских языков. Сенатор напомнил, что Венецианская комиссия в 2017 году критиковала украинский закон об образовании и отметила, что менее благоприятные отношения к этим языкам "трудно каким-либо образом представить, вследствие чего возникает вопрос об их дискриминации". Политик констатировал, что в отношении данных языков "атака продолжилась". В качестве примера он привел перевод всей сферы обслуживания на Украине на обязательное использование исключительно украинского языка.

"В докладе идет речь о нарушении языковых прав национальных меньшинств, но, на мой взгляд, крайне важным является то, что перечисленные в докладе проблемы - это не проявления переходного периода или нехватки кадров, а целенаправленная государственная политика, - указал Башкин. - К сожалению, доклад не дал принципиальную оценку языковому геноциду, системной, организуемой государством дискриминации негосударственных языков национальных меньшинств на Украине и в странах Балтии". Отвечая на критику со стороны парламентариев от Украины, сенатор акцентировал внимание на том, что ранее власти Крыма приняли решение о строительстве новых мечетей и школ для крымских татар.