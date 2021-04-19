ЕС назвал "обоснованными" подозрения в причастности РФ к взрыву склада боеприпасов в Чехии

БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Евросоюз считает обоснованными подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Евросоюз полностью поддерживает и солидарен с Чешской Республикой и сожалеет о реакции России выслать 20 чешских дипломатов. Решение России последовало за объявлением Чехией 17 апреля о высылке 18 сотрудников российского посольства на основании обоснованных подозрений в причастности агентов российской военной разведки (ГРУ) к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два чешских гражданина. Эти агенты ГРУ также отвечали за покушение на убийство Скрипалей в Солсбери в 2018 году", - утверждается в нем.

В документе подчеркивается, что ЕС "глубоко обеспокоен повторяющейся негативной тенденцией опасного пагубного поведения России в Европе". "Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе", - заключили в ЕС.

Инцидент в Врбетице

В 2014 году в чешской деревне Врбетице произошло два взрыва на складах боеприпасов, которые арендовала компания Imex Group. Ее представитель сообщил, что на складах хранились автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.

В субботу, 17 апреля, власти Чехии объявили о новых обстоятельствах в деле о взрывах 2014 года в Врбетице и выдвинули версию, согласно которой к этому инциденту якобы причастны "офицеры российской военной разведки". Одновременно чешские власти сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб".

МИД РФ выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата.