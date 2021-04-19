Чехия заявила, что приветствовала бы высылку офицеров спецслужб России союзниками

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД, заявил в понедельник, что республика приветствовала бы высылку офицеров российских спецслужб государствами - союзниками по Евросоюзу и НАТО.

"От наших союзников [по ЕС и НАТО] мы получили сильную поддержку (в связи с высылкой 18 сотрудников посольства РФ в Чехии - прим. ТАСС). Мы бы приветствовали, чтобы они [также] провели высылку офицеров российских спецслужб. Ожидаем, что реакция наших союзников будет более сильной".

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