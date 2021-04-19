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Пентагон: США не имеют данных о связи между потерями в Афганистане и утверждениями по РФ

Пресс-секретарь ведомства подтвердил, что должностные лица Минобороны США не контактировали с российскими коллегами по данному вопросу в последнее время

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают информацией о связи между потерями американских вооруженных сил в Афганистане и утверждениями о возможной выплате Россией денежных вознаграждений боевикам за нападения на силы коалиции. Это признал в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

При этом он подтвердил, что должностные лица Министерства обороны США не контактировали со своими российскими коллегами по данному вопросу в последнее время.

"Мне не известно о какой бы то ни было конкретной взаимосвязи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане и этой идеей. Мне о такой взаимосвязи не известно. И хочу ясно это дать понять", - заявил Кирби. "Мне также не известно о конкретном контакте с Вооруженными силами России на этот счет", - отметил представитель военного ведомства США.

Силы США в Афганистане

Кирби добавил, что Соединенные Штаты не намерены возвращать свои силы в Афганистан для проведения контртеррористических операций после окончательного вывода американских военнослужащих. 

Его спросили, могут ли американские ВС после того, как они покинут Афганистан, вернуться в эту страну для участия в контртеррористических операциях. "Нет никаких планов по повторной отправке американских военнослужащих [в Афганистан]", - отметил он.

Теги
АфганистанСШАРоссия
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