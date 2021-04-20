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США намерены вынести проблему изменения климата в центр своей внешней политики

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, это не означает, что Вашингтон будет относиться к "прогрессу других стран по климату" как к основанию закрывать глаза на "плохое поведение в других сферах", важных для национальной безопасности США

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация намерена вынести проблему изменения климата на планете в центр своей внешней политики. Это подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в понедельник в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном с речью, посвященной необходимости преодоления международного кризиса, вызванного глобальным потеплением.

"Мы поместим климатический кризис в центр нашей внешней политики и [стратегии обеспечения] национальной безопасности, как президент [США Джо] Байден поручил нам сделать [еще] в первую неделю пребывания у власти", - сказал дипломат.

Однако, отметил он, это не означает, что Вашингтон будет относиться к "прогрессу других стран по климату" как к основанию закрывать глаза на "плохое поведение в других сферах", важных для национальной безопасности США. "Климат не является разменной картой. Это наше будущее", - заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

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СШАБлинкен, Энтони
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