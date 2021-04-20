WP: смерть защищавшего Капитолий полицейского наступила по естественным причинам

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник умер после штурма Конгресса США сторонниками бывшего президента Дональда Трампа по естественным причинам. К такому выводу, как сообщает в понедельник газета The Washington Post, пришел главный судмедэксперт округа Колумбия Франсиско Диас.

Ранее двум участникам штурма Капитолия были предъявлены обвинения в нападении на федеральных служащих в связи со смертью сотрудника полиции. Оба они попали на видеозапись в момент, когда распылили неизвестное раздражающее вещество непосредственно в лицо стражам правопорядка, одним из которых был Сикник.

Однако, как рассказал газете главный медицинский эксперт столичного округа Диас, после проведения экспертизы не было установлено, что у Сикника была аллергическая реакция на раздражающее вещество. По словам Диаса, специалисты не нашли и следов открытых или закрытых травм.

Вместо этого врачи установили, что Сикник умер в результате двух инсультов. Диас, ссылаясь на требование неразглашения личной информации, отказался пояснить, было ли у сотрудника полиции какое-либо предшествующее хроническое заболевание. Тем не менее, как отмечает газета, этот вывод экспертов затруднит возможность доказать вину в гибели полицейского обвиняемых по делу о штурме Конгресса.

Сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник умер на следующий день после беспорядков 6 января у Капитолия. Он участвовал в охране здания и в тот день вместе с другими стражами порядка сдерживал толпу протестующих. Следователи ранее пытались построить федеральное дело об убийстве по факту смерти Сикника, изучая видео и фотографии и пытаясь определить, в какой момент он получил смертельные травмы. Первоначально появились сообщения о том, что Сикник погиб из-за удара огнетушителем, однако они также не подтвердились.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Помимо Сикника, во время беспорядков умерли еще четыре человека.