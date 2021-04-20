Правление ХДС повторно поддержало Лашета в его стремлении стать кандидатом в канцлеры ФРГ

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Члены федерального правления Христианско-демократического союза (ХДС) Германии повторно поддержали лидера партии Армина Лашета как кандидата в канцлеры ФРГ от консерваторов (блока ХДС/ХСС). Решение было принято в ходе тайного голосования в ночь на вторник после более шести часов дискуссий.

Лашет получил 77,5% голосов: за него проголосовал 31 член правления, за кандидатуру лидера Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера высказались девять человек, воздержались шестеро. Участники заседания, прошедшего в режиме онлайн, также выступили против того, чтобы вопрос по кандидатуре решался на конференции глав районных подразделений партии. Вотум усиливает позиции главы ХДС в очной борьбе с Зёдером за право стать претендентом от блока на пост канцлера.

В понедельник последний заявил, что оставляет решение определять, кто возглавит список на выборах в Бундестаг, за старшим партнером - христианскими демократами. "Мы как ХСС и я будем уважать любое решение", - сказал он в понедельник на пресс-конференции, добавив, что тем не менее готов возглавить избирательную кампанию.

Еще неделю назад правление ХДС выразило поддержку своему лидеру как единому кандидату в канцлеры от консерваторов, но тогда дело до голосования не дошло. В этот раз во время заседания, прошедшего в режиме онлайн, дискуссии были крайне ожесточенными, причем Лашет сам перед встречей призвал к открытым дебатам, исход которых казался вплоть до объявления результатов голосования полностью открытым.

Ситуация вокруг кандидатуры

Лидеры партий ранее не смогли договориться по вопросу, кто же из них станет кандидатом. Переговоры между ними завершились в ночь на понедельник без конкретного результата. В итоге в блоке возникла практически тупиковая ситуация, когда никто не стал отказываться от своих амбиций, а отношения между партиями-партнерами накалились до предела.

Зёдер объявил о решении баллотироваться 11 апреля на фоне падения рейтинга ХДС/ХСС и лично Лашета. ХСС является особой региональной партией, которая входит в правительство ФРГ и осуществляет политическую деятельность лишь в Баварии, ХДС - в остальных 15 регионах. Представитель ХСС никогда раньше не был канцлером ФРГ. Сейчас же рейтинг Зёдера на порядок выше, чем у Лашета.

Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.

О Лашете

Лашету 60 лет. Он родился в городе Ахен в католической семье, его отец был шахтером, мать - домохозяйкой. Изучал право и общественно-политические науки в университетах Бонна и Мюнхена. Работал журналистом, в том числе в изданиях, пишущих на религиозную тематику.

Вступил в ХДС в 1979 году, когда ему было 18 лет. С 1999 по 2005 год был депутатом Европарламента. После этого вошел в правительство федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, возглавил региональное министерство по делам семьи, женщин и интеграции. С 2010 сосредоточился на внутрипартийной работе. Главой регионального правительства стал в 2017 году, после того как ХДС выиграл там выборы.

Возглавляя самый густонаселенный регион в ФРГ, Лашет постоянно находится в центре внимания на фоне борьбы с пандемией. Решения Лашета по борьбе с коронавирусом не всегда признавались правильными, что сказалось на его рейтингах. Однако его управленческий опыт существенно более богатый, чем у конкурентов. При этом политик является сторонником курса канцлера Ангелы Меркель и, как считается, пользуется наибольшей популярностью среди однопартийцев.

Ранее Лашет несколько раз говорил о необходимости активизировать сотрудничество с Москвой, искать точки соприкосновения, но не замалчивать спорные моменты. Лашет выражал убеждение, что "Россия является частью общеевропейского дома", в открытую выступал в поддержку проекта "Северный поток - 2". После избрания в январе текущего года председателем ХДС он, правда, несколько ужесточил тон, в частности, заявил, что Россия "во многих отношениях является противником" Запада.