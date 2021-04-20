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Трамп заявил, что США надо поладить с Россией, а не подталкивать ее к Китаю

Экс-президент США отметил, что в настоящее время "Россия и Китай вместе и совместно набирают силу"
Дональд Трамп AP Photo/John Raoux
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Дональд Трамп
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны наладить отношения с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее к более тесному сотрудничеству с Китаем. Об этом заявил в понедельник бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

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"Быть в хороших отношениях с президентом [России Владимиром] Путиным это отлично. Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю", - сказал он.

Трамп также добавил, что в настоящее время "Россия и Китай вместе и совместно набирают силу".

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Помимо того, что послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации, РФ предложила 10 американским дипломатам покинуть Москву и запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран. Кроме того, Россия запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса, включая генпрокурора США, директора ФБР, директора Национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.

Утверждения о России и талибах 

По словам Трампа, последние события подтвердили, что публикации в американских СМИ о приписываемой РФ готовности выплачивать боевикам в Афганистане вознаграждения за убийства американских военных были ложью.

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"Это были пять с половиной лет расследований и вымыслов", - отметил он, говоря о периоде борьбы за пост президента и пребывания на нем. "Как раз вчера выяснилось, что все это про Россию, Россию, Россию было фальшивкой", - добавил Трамп, подчеркнув, что это подтверждается выводами разведки. "Все это дело с наградами. Теперь говорят, что все это ложь. Как и все остальное", - пояснил бывший американский лидер.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее признала, что указанные версии имеют низкую или среднюю степень достоверности, с точки зрения разведки США. В июне 2020 года The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

Трамп ранее отмечал, что американские спецслужбы признали недостоверными эти версии. Вместе с тем в 2020 году некоторые политические оппоненты республиканца, являвшегося в то время президентом США, обвинили его в предательстве интересов страны, поскольку он не принял незамедлительно мер против России в свете публикаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соответствующие версии являются домыслами и фобиями разведывательного сообщества США.

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