Трамп заявил, что США надо поладить с Россией, а не подталкивать ее к Китаю

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны наладить отношения с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее к более тесному сотрудничеству с Китаем. Об этом заявил в понедельник бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News .

"Быть в хороших отношениях с президентом [России Владимиром] Путиным это отлично. Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю", - сказал он.

Трамп также добавил, что в настоящее время "Россия и Китай вместе и совместно набирают силу".

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Помимо того, что послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации, РФ предложила 10 американским дипломатам покинуть Москву и запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран. Кроме того, Россия запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса, включая генпрокурора США, директора ФБР, директора Национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.

Утверждения о России и талибах

По словам Трампа, последние события подтвердили, что публикации в американских СМИ о приписываемой РФ готовности выплачивать боевикам в Афганистане вознаграждения за убийства американских военных были ложью.