Трамп заявил, что США надо поладить с Россией, а не подталкивать ее к Китаю

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны наладить отношения с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее к более тесному сотрудничеству с Китаем. Об этом заявил в понедельник бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
"Быть в хороших отношениях с президентом [России Владимиром] Путиным это отлично. Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю", - сказал он.
Трамп также добавил, что в настоящее время "Россия и Китай вместе и совместно набирают силу".
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб.
16 апреля Россия объявила ответные меры. Помимо того, что послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации, РФ предложила 10 американским дипломатам покинуть Москву и запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран. Кроме того, Россия запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса, включая генпрокурора США, директора ФБР, директора Национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.
Утверждения о России и талибах
По словам Трампа, последние события подтвердили, что публикации в американских СМИ о приписываемой РФ готовности выплачивать боевикам в Афганистане вознаграждения за убийства американских военных были ложью.
"Это были пять с половиной лет расследований и вымыслов", - отметил он, говоря о периоде борьбы за пост президента и пребывания на нем. "Как раз вчера выяснилось, что все это про Россию, Россию, Россию было фальшивкой", - добавил Трамп, подчеркнув, что это подтверждается выводами разведки. "Все это дело с наградами. Теперь говорят, что все это ложь. Как и все остальное", - пояснил бывший американский лидер.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее признала, что указанные версии имеют низкую или среднюю степень достоверности, с точки зрения разведки США. В июне 2020 года The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.
Трамп ранее отмечал, что американские спецслужбы признали недостоверными эти версии. Вместе с тем в 2020 году некоторые политические оппоненты республиканца, являвшегося в то время президентом США, обвинили его в предательстве интересов страны, поскольку он не принял незамедлительно мер против России в свете публикаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соответствующие версии являются домыслами и фобиями разведывательного сообщества США.