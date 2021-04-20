Си Цзиньпин: Китай будет открыт и объединит усилия с другими странами против пандемии

БОАО /Китай/, 20 апреля. /ТАСС/. Китайские власти намерены проводить открытую политику по отношению к другим странам и объединить усилия против коронавируса с заинтересованными государствами. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай намерен объединить усилия с другими странами в борьбе с пандемией нового коронавируса, - сообщил он на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), обращаясь к участникам с видеопосланием. - Китай продолжит усиливать открытость по отношению к другим странам мира. <...> Мы также выступаем за укрепление принципов многостороннего сотрудничества, за усиление статуса ВТО".

По словам китайского лидера, Пекин считает непродуктивной одностороннюю политику отдельных стран, поскольку новые глобальные вызовы требуют объединенных усилий. "Нам необходимо укрепить сотрудничество по таким направлениям, как цифровая экономика и биотехнологии, углублять партнерские отношения, использовать благоприятные возможности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Сотрудничество в области вакцинации

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен наращивать сотрудничество с другими странами в области разработки и производства вакцин от коронавируса нового типа.

"Мы находимся в одной лодке. <...> Необходимо усилить сотрудничество в области разработки, производства и поставок вакцин от коронавируса", - подчеркнул он.

По словам китайского лидера, в условиях сложной международной ситуации мировому сообществу следует объединить усилия, чтобы эффективно ответить на новые вызовы. "Мы должны уделять основное внимание интересам народа, защищать жизни людей, повышать уровень развития здравоохранения", - добавил Си Цзиньпин.

"Пандемия продолжается, однако мы одержим победу", - подытожил он.

В этом году АЭФБ проходит с 18 по 21 апреля под лозунгом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". В списке наиболее интересных проблем, вынесенных на обсуждение, - глобализация и продвижение торгово-экономических отношений в эпоху после пандемии, реформа ВТО, международные усилия по ликвидации бедности. По традиции форум проходит ровно четыре дня. В очном формате в нем приняли участие около 2 тыс. гостей. Как уточнили организаторы, с учетом сопровождающих лиц и обслуживающего персонала количество людей, прибывших на масштабное мероприятие в Боао, превысило 4,1 тыс. человек, что соответствует показателю 2019 года.