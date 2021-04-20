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СМИ: посол США на этой неделе уедет в Вашингтон и вернется в Москву "в ближайшие недели"

Посол США в России Джон Салливан AP Photo/Pavel Golovkin
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Посол США в России Джон Салливан
© AP Photo/Pavel Golovkin

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Посол США в России Джон Салливан на текущей неделе отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, а затем "в ближайшие недели" вернется обратно в Москву. Об этом сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на официального представителя Госдепартамента.

"Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок", - сказал порталу представитель американского внешнеполитического ведомства. "Он вернется в Москву в ближайшие недели", - добавил он.

В Госдепартаменте на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о планах посла Салливана выехать в Вашингтон для консультаций не ответили.

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