МИД Колумбии вручил послу РФ ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны

БОГОТА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение вручить ноту протеста послу РФ Николаю Тавдумадзе в связи с тем, что российский самолет нарушил воздушное пространство южноамериканской республики. Об этом в понедельник сообщила глава колумбийского МИД Клаудия Блум.

"МИД от имени правительства [Колумбии] вручил официальную ноту российскому послу в Боготе, в которой выразил свой энергичный протест в связи с ситуацией с российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии", - заявила Блум, видео с выступлением которой было опубликовано в Twitter ведомства.

Министр отметила, что российские воздушные суда неоднократно "не выполняли условия, определенные в разрешениях на пролет, выданных Колумбией". "Посол Тавдумадзе был информирован о важности оперативного ответа от российского правительства и о том, что оно даст гарантии того, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться", - подчеркнула Блум.

Российский посол подтвердил корреспонденту ТАСС, что его вызвали в МИД Колумбии для разговора с министром.

Ранее представители ВВС Колумбии сообщили, что подняли в небо самолет-перехватчик для сопровождения российского борта. По их данным, российский Ил-96 имел разрешение на пролет через колумбийскую территорию, однако он вошел в воздушное пространство южноамериканской республики в районе, отличающемся от разрешенного.