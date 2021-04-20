ПАСЕ может потребовать освободить Навального до 7 июня

СТРАСБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает освободить из тюрьмы Алексея Навального до 7 июня, а также обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ, с которым удалось ознакомиться корреспонденту ТАСС. Как ожидается, проект будет вынесен на голосование в четверг.

"Ассамблея <...> призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне", - говорится в одном из пунктов резолюции, подготовленной французским депутатом Жаком Мэром.

Согласно графику на сайте Совета Европы, это заседание запланировано с 7 по 9 июня. Данный призыв подкрепляется и отсылкой к требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 17 февраля 2021 года о немедленном освобождении Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах.

В проекте резолюции обозначен призыв обеспечить Навальному, пока он находится в колонии, "всю необходимую медицинскую помощь" и разрешить провести его осмотр любому доктору, которого он выберет. Представителям Комитета Совета Европы по предупреждению пыток предлагается провести инспекцию колонии, в которой содержится Навальный, при этом власти РФ должны "оперативно разрешить публикацию любого доклада по итогам визита".

Сам докладчик еще в январе 2021 года анонсировал визит в Россию для подготовки доклада по поводу инцидента с предполагаемым отравлением Навального, однако пока информации о его поездке и ее возможной дате нет. В пояснении к проекту резолюции Мэр утверждает, что направлял запросы на встречу с замминистра юстиции РФ, "высокопоставленными чиновниками ФСИН и генеральной прокуратуры", а также с представителями российской делегации ПАСЕ, однако не получил ответа ни на один из них. В то же время секретариат делегации направил ему документ с информацией от Минюста РФ по делу Навального, а адвокаты - данные о состоянии его здоровья и условиях содержания в колонии.

Данный проект резолюции был предварительно одобрен в ходе заседания юридического комитета ПАСЕ в понедельник. Следующее обсуждение запланировано на среду - до этого времени парламентарии могут представить свои поправки к документу. Дебаты и голосование по резолюции запланированы на четверг.

Ситуация с Навальным

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.

Ранее в МИД РФ заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране.