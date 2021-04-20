СМИ: полиция Токио возбудила дело на инженера из Китая, подозреваемого в кибершпионаже

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Занимающийся проблемами шпионажа отдел общественной безопасности токийской полиции передал во вторник документы в прокуратуру на возбуждение судебного дела в отношении системного инженера из КНР, который, как полагают, был в 2016 году одним из организаторов крупной кибератаки в отношении более 200 японских научных институтов и компаний, включая главный центр космических исследований. Имя этого человека в возрасте от 30 до 40 лет не раскрывается, он уже покинул Японию, сообщило национальное общественное телевидение.

Атаке, по его данным, подверглись, в частности, связанные с оборонным производством крупные электротехнические корпорации Hitachi и Mitsubishi Electric, научные центры ведущих частных университетов, а также Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). По данным следствия, системный инженер из КНР для подготовки этих нападений под вымышленным именем арендовал в Японии серверы и передал их управление группе китайских хакеров под названием Tick. Как утверждается, они связаны с вооруженными силами Китая, в частности, с т. н. подразделением номер 61419, специализирующимся на кибератаках.

JAXA во вторник признало факт случившегося, однако утверждает, что утечки закрытой информации тогда не произошло.

На пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като воздержался от комментариев по существу этого дела, однако подчеркнул, что кибератаки на правительственные учреждения и важную инфраструктуру становятся все более организованными и изощренными. Правительство, по его словам, будет прилагать усилия к укреплению обороны от таких нападений.

По данным на 2019 год, полиция в Японии фиксировала более 4 тыс. попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами кибернетического шпионажа уже становились крупные электротехнические корпорации NEC и Mitsubishi Electric.