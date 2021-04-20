Пашинян после отставки останется и.о. премьера до проведения парламентских выборов

ЕРЕВАН, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после ухода в отставку останется и. о. главы армянского кабмина до проведения досрочных парламентских выборов, которые планируются 20 июня. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель блока "Мой шаг", глава постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

"Как заявил сам Пашинян, он подаст в отставку в течение последних 10 дней апреля. Да, он останется и.о. премьера до проведения выборов", - заявил Егоян.

18 марта Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня. Для этого в конце апреля он уйдет в отставку, а парламентские фракции два раза не изберут нового премьера. После этого законодательный орган страны силой закона распустится, а президент республики назначит новую дату внеочередных выборов.

Политические эксперты основным конкурентом блока Пашиняна считают второго президента Роберта Кочаряна, который, несмотря на то, что является беспартийным, будет участвовать на выборах во главе блока партий.