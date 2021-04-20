Посол США в Москве сообщил, что возвращается в Вашингтон для консультаций

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что направляется в Вашингтон для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели.

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"Я думаю, что для меня важно поговорить напрямую с моими новыми коллегами в администрации [президента США Джо] Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений между США и Россией, - сказал он ТАСС во вторник. - Я вернусь в Москву в ближайшие недели до встречи президентов Байдена и [РФ Владимира] Путина".

Как уточнили ТАСС в американском посольстве, Салливан отправится в Вашингтон на этой неделе.

Как сообщил 16 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также сделал резкие высказывания в адрес Путина. После этого посол РФ в США был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта.

15 апреля президент США подписал указ о санкциях в отношении России. 16 апреля РФ объявила ответные меры.