Италия возобновит прием туристов из России летом

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", - сказал Терраччано.

На данный момент из 20 итальянских областей только три остаются в "красной" зоне, то есть зоне повышенного риска. Всего с начала пандемии число инфицированных в Италии достигло 3 млн 870 тыс. человек, из которых почти 117 тыс. умерли и около 3 млн 250 тыс. вылечились.

26 апреля в Италии предполагается открыть музеи, театры и кинотеатры в "желтых" зонах с ограниченным числом посетителей и зрителей, в "оранжевой" и "красной" зонах представления возможны только на открытом воздухе. Откроются для обслуживания клиентов за столиками бары и рестораны, в том числе в вечернее время, но тоже только на открытом воздухе. Заведения общепита в закрытых помещениях смогут вернуться к нормальной работе не раньше 1 июня. С 15 мая смогут открыться пляжи и открытые бассейны. Закрытые спортзалы и бассейны возобновят работу не ранее 1 июня. Ожидается, что еще в течение мая будет сохраняться комендантский час по всей стране с 22:00.