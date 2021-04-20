Меркель назвала "более чем тревожной" ситуацию в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, что ситуация в Белоруссии, на востоке Украины, в Крыму и других регионах вызывает у нее обеспокоенность.

"Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная", - сказала она в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Меркель также считает, что, несмотря на имеющиеся разногласия в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией.

"Мы должны оставаться в диалоге", - сказала Меркель. При этом она признала, что сейчас "очень много конфликтов, которые осложняют отношения" с Россией. Она также подчеркнула важность сохранения транзита российского газа через Украину.