Надпись "измена родине" спроецировали ночью на резиденцию президента Чехии

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Надпись "измена родине" была спроецирована прошедшей ночью на Пражский град, который является официальной резиденцией президента Чехии Милоша Земана. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

"На дворцовый комплекс Пражского града, возвышающийся над центром столицы [Чехии], ночью была спроецирована надпись "измена родины". Ведется расследование по факту совершения административного правонарушения", - отметил он.

Ответственность за данное правонарушение приняла местная гражданская инициатива "Пресечь предательство родины", распространившая в социальных сетях соответствующее сообщение, в котором Земан обвиняется в продвижении в республике российских интересов в ущерб национальным. Ему ставят, в частности, в вину желание максимально расширить число участников тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (восток страны), включив в него Росатом, а также стремление получить для жителей Чехии российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

Пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек связал инцидент с действиями правой оппозиции перед предстоящими 8 и 9 октября текущего года выборами в нижнюю палату парламента республики. "Оппозиция уже более года систематически лжет и распространяет ненависть. Это ее очередной вызывающий чувство стыда поступок. Отдавая голос [на предстоящих выборах] оппозиции, вы голосуете за войну. Помните это, когда придете на выборы", - написал представитель Земана в Twitter.