БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о сближении России и Китая в свете разногласий с США. Об этом она заявила во вторник, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Меркель считает, что, несмотря на имеющиеся разногласия в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией. "Мы должны оставаться в диалоге", - сказала Меркель. При этом она признала, что сейчас "очень много конфликтов, которые осложняют отношения" с Россией.