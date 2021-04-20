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Меркель заявила о сближении России и Китая в свете разногласий с США

По словам канцлера ФРГ, несмотря на разногласия, нужно поддерживать диалог с Россией

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о сближении России и Китая в свете разногласий с США. Об этом она заявила во вторник, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Меркель считает, что, несмотря на имеющиеся разногласия в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией. "Мы должны оставаться в диалоге", - сказала Меркель. При этом она признала, что сейчас "очень много конфликтов, которые осложняют отношения" с Россией.

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Меркель, АнгелаСШАГерманияРоссияКитай
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