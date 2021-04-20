Спецслужбы на Украине переведены в режим повышенной готовности

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во всех регионах Украины переведены в режим повышенной готовности, в большинстве областей будут проходить масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщило во вторник украинское информационное агентство Укринформ со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко.

"Сегодня сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре (проведет) масштабные антитеррористические учения", - сказал он. По словам спикера, "эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики" со стороны России побуждают СБУ к "адекватным мерам противодействия".

Он также отметил, что СБУ постоянно мониторит и анализирует всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины.

В понедельник СБУ сообщила, что спецслужбы на Украине проведут "масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины". Отмечалось, что их целью является совершенствование межведомственного взаимодействия по отражению возможных террористических и диверсионных угроз. В учениях будут задействованы региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В пресс-службе также отмечали, что во время проведения учений возможно введение особого режима и ряда ограничений. На прошлой неделе антитеррористические учения начались в Сумской, Харьковской и Херсонской областях.