Председатель ПАСЕ отчитал депутата Рады Гончаренко за поведение и лишил его слова

СТРАСБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс прервал выступление украинского депутата Алексея Гончаренко и потребовал покинуть зал заседаний, жестко раскритиковав его поведение в ассамблее. Об этом сообщает корреспондент ТАСС в Совете Европы.

В ходе дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы Гончаренко выразил сожаление в связи с тем, что в резолюции уделяется "слишком много внимания" вопросам искусственного интеллекта, но "нет ни слова о территориальной целостности стран-участниц и мирном урегулировании конфликтов в Европе". После этой тирады он достал украинский флаг и долго требовал от участников сессии посмотреть на него. Закончить свою мысль он не успел, так как председатель несколько раз призвал его к порядку, а затем потребовал отключить у него микрофон и предложил политику покинуть зал заседаний.

"Это просто невероятно! Отключите у него микрофон. Это уже не первый раз, когда вы грубо злоупотребляете своим правом на выступление. Пожалуйста, сядьте или покиньте зал", - заявил он. После этого Дамс подал сигнал стюардам, которые дежурят у входа в зал заседаний.

Дамс пообещал доложить об этом инциденте в Регламентный комитет ПАСЕ, чтобы там приняли решение о возможном наказании для политика. "Это последний раз, когда происходит подобный инцидент с вашим участием под моим председательством. Я буду очень жестко реагировать на подобные ситуации, потому что вы уже не первый раз вытворяете такое в крайне неприемлемой манере", - подчеркнул председатель. Ассамблея встретила решение председателя ПАСЕ аплодисментами.

"Это дом демократии и тут мы относимся друг к другу с уважением. Мы пытаемся решать проблемы, а не создавать их", - заключил Дамс.

В ходе зимней сессии ПАСЕ, прошедшей в январе этого года, российские депутаты также обращали внимание Дамса на поведение Гончаренко и он передавал их жалобу в Регламентный комитет, однако, судя по всему, тот отделался лишь предупреждением. В ходе той сессии не только российские парламентарии, но и представители других стран также указывали на неприемлемое поведение украинского делегата в связи с оскорблениями в адрес России и самой ассамблеи.