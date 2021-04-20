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Комитет парламента Чехии призвал правительство сократить число сотрудников посольства РФ

По информации МИД страны, штат российского посольства насчитывает 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, в то время как в чешском диппредставительстве в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих
Здание посольства РФ в Чехии Игорь Шамшин/ТАСС
Описание
Здание посольства РФ в Чехии
© Игорь Шамшин/ТАСС

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Комитет по вопросам обороны Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии призвал во вторник правительство сократить число сотрудников посольства РФ в республике, чтобы оно соответствовало штату дипломатического представительства Чехии в России. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

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По информации МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике насчитывает 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, в то время как в чешском диппредставительстве в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих.

Одновременно парламентский комитет потребовал от России извинений в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице, в причастности к которым власти Чехии обвинили спецслужбы РФ. Кроме того, требования включают компенсации за причиненный материальный ущерб, а также семьям двух погибших граждан Чехии. За принятие этих решений голосовали 14 членов комитета при одном воздержавшемся.

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