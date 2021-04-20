Лукашенко заявил, что нормализация ситуации в Донбассе зависит только от Киева

МИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит исключительно от украинских властей, которым необходимо следовать минским соглашениям. Такое мнение он высказал во вторник на встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

"Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", - цитирует главу белорусского государства агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что не против переноса из Минска переговорной площадки по Донбассу, если Украине это выгодно и пойдет на пользу.

Лукашенко заявил, что Минск настроен на хорошие отношения с Украиной, однако вынужден будет реагировать при "переходе красной линии". "Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные "красные линии", - сказал он. - Но мы не хотим плохих отношений с нашей не просто южной соседкой, я не считаю Украину чужой вообще".

Глава государства отметил, что служил в советское время в погранвойсках, тогда зоной ответственности был Западный пограничный округ с центром в Киеве. "Это вот с молодости у меня Украина осталась там, не говоря уже о корнях моих предков между Черниговом и Киевом", - отметил глава государства.

По его словам, белорусы хорошо относятся к украинцам. "Когда у вас начался там конфликт на Донбассе, мы, можно сказать, одномоментно приняли 150 тыс. украинцев. Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет", - отметил Лукашенко. При этом заметил, что в Евросоюз также прибывают мигранты, а "они не могут 2 тыс. человек разделить, чтобы их расселить". "Поэтому мы всегда с открытым сердцем", - сказал Лукашенко.