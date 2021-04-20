Хуситы сообщили о совершении атаки беспилотником на аэропорт саудовского города Абха

ТАСС, 20 апреля. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало во вторник международный аэропорт города Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом заявил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

"Воздушными силами осуществлена атака на международный аэропорт Абха с применением беспилотного летательного аппарата типа "Касеф-2" (К-2). Точный удар был нанесен по важному военному объекту", - написал бригадный генерал на своей странице в Twitter. Яхья подчеркнул, что эта атака стала ответом на "эскалацию агрессии и на продолжающуюся осаду" Йемена.

Ранее как сообщил телеканал Al Arabiya, возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция перехватила и уничтожила заминированный беспилотник, направленный мятежниками-хуситами на город Хамис-Мушаит на юго-западе Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.