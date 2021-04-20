Франция предложила лишить Сирию части прав и привилегий в ОЗХО

ГААГА, 20 апреля. /ТАСС/. Франция вынесла на голосование членов ОЗХО проект резолюции, предусматривающей лишение Сирии части прав и привилегий. Инициатива была официально предложена во вторник постпредом Франции при организации Луи Васси на открывшейся в Гааге второй части 25-й Конференции государств - участников ОЗХО.

"Франция внесла на рассмотрение проект резолюции, поддержанный 46 членами ОЗХО, о лишении Сирии ряд прав и привилегий, - отметил он. - Эта резолюция направлена не на то, чтобы полностью исключить Сирию из работы ОЗХО, у страны сохранится право выступать с заявлениями. Документ сбалансирован с учетом серьезности нарушении, и мы призываем всех поддержать текст этой резолюции".

Принятие резолюции было инициировано Францией на фоне первого доклада группы по расследованию и идентификации, который был опубликован 8 апреля 2020 года. В нем утверждается, что власти Сирии несут ответственность за три инцидента с отравляющими веществами, имевшие место в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года. Документ предусматривает лишение Сирии права участвовать в голосовании на Конференции государств - участников и в исполнительном совете, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии Конференции, исполсовета и вспомогательных структур.

Со своей стороны временная поверенная в делах Сирии при ОЗХО Рания ар-Рифаи призвала членов организации проголосовать против резолюции.

Днем ранее постпред РФ при ОЗХО заявил ТАСС, что обвинения против Сирии надуманы и продиктованы геополитическим замыслом тех стран, которые преследуют свою узкокорыстную повестку дня по сирийскому вопросу. "Задача стоит наращивать давление по всем фронтам, - отметил он. - Пока же есть необходимость заручиться печатью и авторитетом ОЗХО, чтобы дальше пойти в новое наступление в других форматах уже в ООН. Ведь конечная цель - и об этом неоднократно заявлялось - свержение "режима" в САР. Получается, правда, пока это плохо. Любой здравомыслящий человек разберется, для чего все это затевается и кто за этим стоит".