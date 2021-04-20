Меркель поздравила Лашета с выдвижением в канцлеры от блока ХДС/ХСС

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Глава правительства Германии Ангела Меркель поздравила лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета с выдвижением в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС на предстоящих выборах в Бундестаг.

"Дорогой Армин Лашет, сердечно поздравляю с новыми задачами в качестве кандидата в канцлеры от блока. Я рада нашему сотрудничеству в ближайшие месяцы", - привел во вторник слова действующего канцлера официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Лашет официально стал единым кандидатом в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС после того, как его конкурент, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Баварии Маркус Зёдер отказался от своих амбиций в свете решения ХДС поддержать своего лидера.

В ночь на вторник федеральное правление христианских демократов проголовало за выдвижение Лашета в канцлеры.

Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Лашет отныне, учитывая рейтинг консервативного блока, является наиболее вероятным преемником Меркель на посту канцлера.