В Чаде временный военный совет во главе с сыном погибшего президента возглавил страну

ПРЕТОРИЯ, 20 апреля. /ТАСС/. Верховая власть в Чаде перешла от умершего во вторник президента Идрисса Деби Итно к военному совету, который возглавил один из его сыновей - Махамат Кака. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на заявление армейского командования Чада.

"Военный совет будет осуществлять руководство страной в ближайшие 18 месяцев", - объявил представитель армии полковник Азема Бермандоа.

Президент Чада с 1990 года корпусный генерал Идрисс Деби Итно умер во вторник от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев. По данным армии, глава государства получил смертельное ранение в ходе боевых действий в минувшие выходные дни, когда лично руководил операцией по уничтожению отрядов повстанцев к северу от столицы страны Нджамены.

Ранее в этот же день избирком Чада объявил, что 68-летний Деби Итно победил на состоявшихся в стране 11 апреля президентских выбора, переизбравшись на шестой срок. Он получил 79,32% от общего числа проголосовавших.

Хорошо вооруженные отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) вышли со своих баз в Ливии и вторглись в день выборов 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке. Правительственные войска, которые включали бронетанковые подразделения, встретили повстанческие колонны 17 апреля в 300 км к северу от Нджамены и разгромили их. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен. Операцией руководил лично президент. В ходе нее он и был смертельно ранен. Идрисс Деби Итно был женат несколько раз и имеет многочисленных детей.

"Фронт за перемены и согласие в Чаде" был создан в 2016 году на севере страны. Он объявил своей целью свержение президента Идрисса Деби Итно и созданного им режима.