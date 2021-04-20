Власти чешского города требуют компенсации за ущерб от взрывов складов во Врбетице

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Муниципальные власти города Славичин, расположенного на востоке Чехии недалеко от деревни Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, требуют компенсации за причиненный от них жителям ущерб. Об этом заявил мэр города Томаш Хмела, слова которого привело во вторник сетевое издание Denik .

"Городской совет решил обратиться за выплатой компенсации в связи с возникшими нарушениями прав собственности [жителей Славичина], которые распространяются на лесную территорию", - отметил он.

Права собственников, по его словам, были нарушены тем, что в ходе проводившихся с конца 2014 года по осень 2020 года саперных работ по ликвидации невзорвавшихся боеприпасов, которые взрывной волной были отброшены далеко за пределы комплекса складов боеприпасов, владельцы лесных участков не могли пользоваться ими.

"Если же виновником [произошедшего в Врбетице] является РФ, то мы будет требовать помощи от [чешского] государства и края [в котором находится Славичин]", - сказал Хмела.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в понедельник, что республика готовит "правовые шаги" с требованием компенсации материального ущерба, причиненного взрывами на сладах боеприпасов в Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. "Мы [Чехия] готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба [от виновных во взрывах]", - сказал Бабиш.