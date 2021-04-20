Al Jazeera: конференцию по Афганистану перенесли из-за отказа талибов в ней участвовать

ТАСС, 20 апреля. Международная конференция по восстановлению мира в Афганистане, которая должна была начаться в конце апреля в Турции, отложена на более поздний срок. Об этом во вторник сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской Высшей комиссии по национальному примирению.

По данным источника, "конференция по Афганистану, которая должна была состояться в Стамбуле, отложена из-за отказа представителей [радикального движения] "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) принимать в ней участие".

Несколько часов назад официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что "Талибан" отказался от участия в международной конференции по Афганистану из-за внешнего вмешательства. По его словам, "стамбульская встреча важна для мира в стране", но талибы "бойкотировали конференцию, когда некоторые иностранные государства захотели вмешаться в дела Афганистана".

На встречу по мирному урегулированию в Афганистане, проведение которой было запланировано с 24 апреля по 4 мая в Стамбуле, были приглашены как представители Исламской Республики Афганистан, так и движения "Талибан". Некоторое время назад талибы заявили, что не будут участвовать ни в какой конференции, которая принимает решения по Афганистану, до тех пор пока все иностранные силы не будут полностью выведены с афганской территории.