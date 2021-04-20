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Глава МИД Чехии выразит послу России протест

Александра Змеевского также могут проинформировать о дальнейших ответных действиях Праги
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек AP Photo/Petr David Josek
Описание
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек
© AP Photo/Petr David Josek

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, исполняющий обязанности министра иностранных дел республики, пригласит посла РФ в Чехии Александра Змеевского, чтобы выразить ему протест по поводу высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в РФ.

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Об этом информировало во вторник Чешское телевидение.

Ранее агентство Reuters сообщало, что на встрече посла могут проинформировать о дальнейших ответных действиях Праги.

Одновременно нижняя палата парламента Чехии вынесла на рассмотрение вопрос о взрывах на складах боеприпасах в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году. Во вторник перед депутатами выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

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