Прага призвала союзников по ЕС и НАТО выслать российских дипломатов в знак солидарности

ТАСС, 20 апреля. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики, во вторник призвал союзников Праги по ЕС и НАТО выслать российских дипломатов в знак солидарности. Об этом сообщает агентство Agence France Press (AFP).

Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был сделан в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в Врбетице.

19 апреля Ян Гамачек заявил, что власти республики приветствовали бы, если их союзники "провели высылку офицеров российских спецслужб".