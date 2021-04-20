Администрация США приняла 100-дневный план защиты энергосистем от киберугроз

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Американская администрация одобрила во вторник 100-дневный план по защите электрической инфраструктуры от киберугроз со стороны противников. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Администрация президента США Джо Байдена предпринимает шаги по защите критически важной инфраструктуры от постоянных киберугроз. Министерство энергетики объявляет 100-дневный план по повышению уровня кибербезопасности электрической инфраструктуры", - отмечается в тексте. К реализации плана также привлечено Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) министерства внутренней безопасности страны.

Дорожная карта поможет операторам сетей "модернизировать средства защиты путем наращивания потенциала в выявлении и смягчении угроз". "Эти усилия подчеркивают приверженность администрации противодействию киберугроз со стороны противников, которые стремятся взломать критически важные системы, необходимые для национальной и экономической безопасности США", - говорится в заявлении.