Белорусский парламент призвал международное сообщество не поддерживать деструктивные силы

МИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Белорусские парламентарии в связи с информацией о попытке государственного переворота в республике призвали международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих обстановку в стране. Об этом во вторник говорится в совместном заявлении обеих плат белорусского парламента.

"Белорусские парламентарии решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти и призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в Беларуси", - сказано в заявлении. В нем отмечается, что члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания с "негодованием восприняли информацию о попытке государственного переворота в Республике Беларусь, сопряженного с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников".

По мнению парламента, подготовку таких действий нужно рассматривать "как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь". "Предпосылкой этого преступного умысла стало неуклонное разрушение основ и традиционных принципов международного права. На протяжении нескольких десятилетий ряд государств вмешивается во внутренние дела других стран, прикрываясь искаженными представлениями о защите свобод и демократических ценностей", - заявляют парламентарии.

В документе также подчеркивается, что в повседневную практику введено использование санкций и иных мер экономического давления, широкое распространение получила организация цветных революций для свержения законно избранных органов власти в суверенных государствах.

"Сегодня мы становимся свидетелями деградации этих методов до уровня преступных подрывных операций, заговоров, прямо нацеленных на разжигание вражды и убийства", - отмечается в заявлении.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти.