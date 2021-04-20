В ДНР оценили ущерб от военной агрессии Киева

ДОНЕЦК, 20 апреля. /ТАСС/. Сумма ущерба, причиненного Донецкой народной республике (ДНР) в результате военной агрессии со стороны Киева, превысила 1,3 триллиона рублей, подсчеты продолжаются. Об этом во вторник сообщила депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина.

"Комиссией на основании собранного материала получены следующие предварительные результаты, это результаты - подсчеты только части [потерь] с 2014 года. Потери от реализации в промышленности и сельском хозяйстве составили 295,8 млрд рублей, потери социального сектора - 421,7 млрд рублей, затраты на восстановление разрушенного жилья - 603,4 млрд рублей. На первом этапе потери составили 1,321 трлн рублей", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Данные собраны за полтора года работы общественной комиссии ДНР по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной. До конца 2021 года комиссия планирует рассчитать общую сумму убытков за все семь лет военной агрессии Киева. "До конца года планируется проанализировать все затраты на восстановление жилья, инфраструктуры, потери иных отраслей экономики, - отметила Шишкина. - За все эти военные преступления, совершаемые государством Украина, за весь ущерб, причиненный мирному населению, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности, государство Украина и отдельные должностные лица будут и должны быть привлечены к уголовной ответственности и возмещению ущерба".

Общественная комиссия по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, создана в ноябре 2019 года в Донецке. Решение о ее создании приняла инициативная группа жителей Донецкой и Луганской народных республик на общественном собрании. В состав комиссии входят парламентарии, общественные и научные деятели. Представители комиссии помогают гражданам ДНР, которые пострадали от вооруженной агрессии украинской армии, составить и направить иски в адрес Украины в Европейский суд по правам человека.

20 апреля в ДНР сообщили, что направили в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека свыше 8 тыс. материалов по фактам военной агрессии Украины в Донбассе. По словам председателя правления общественной организации "Справедливая защита" Виталия Галахова, организация также провела восемь внепроцессуальных расследований для установления виновных в обстрелах, повлекших гибель или ранения мирных жителей. Расследование проведено по инцидентам, произошедшим в период с 2014 по 2017 годы, в их числе - обстрелы Донецка, Макеевки, Горловки, Снежного, Зугрэса, Иловайска и Харцызска.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке "антитеррористической операции", которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.