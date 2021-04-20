Минфин Чехии готовит иск к подозреваемым во взрывах во Врбетице о возмещении ущерба

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Чешское министерство финансов готовит иск с требованием возмещения материального ущерба к подозреваемым в причастности ко взрывам в 2014 году на складах боеприпасах в деревне Врбетице на востоке Чехии. Об этом заявил во вторник премьер-министр Андрей Бабиш, выступая перед депутатами нижней палаты парламента республики.

"[Взрывами] причинен огромный ущерб. Министерство финансов готовит иск с требованием возместить его", - отметил Бабиш.

Власти Чехии готовят меры в отношении России после высылки из Москвы 20 дипломатов республики в ответ на объявление 18 сотрудников посольства РФ персонами нон грата, отметил Бабиш. "Мы с господином вице-премьером [главой МВД и и. о. главы МИД Яном Гамачеком] обсуждали дальнейшие шаги по отношению к РФ, - сказал Бабиш. - Мы информируем наших союзников [по ЕС и НАТО] и готовим дальнейшие шаги [по отношению к РФ]".

Чешские власти сообщали в понедельник, что сумма ущерба от взрывов превышает 1 млрд крон (около $47 млн). Это стоимость уничтоженного на складе имущества, а также работ по ликвидации неразорвавшихся боеприпасов, которые проводились в окрестностях деревни с конца 2014 года по осень 2020 года. Кроме того, виновные должны выплатить компенсацию семьям двух погибших при взрывах граждан Чехии.

Комитет по вопросам обороны Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии призвал ранее во вторник правительство страны провести шаги по сокращению числа сотрудников посольства РФ в Чехии, приведя его штат в соответствие с количеством сотрудников дипломатического представительства республики в России. Согласно информации МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих.

17 апреля Прага объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. В тот же день Чехия объявила в розыск подозреваемых в Великобритании покушении на жизнь семьи экс-разведчика Сергея Скрипаля россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге их считают, возможно, причастными к взрыву во Врбетице.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления чешской стороны, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.