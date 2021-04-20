WSJ: в США разрабатывают план передачи Украине вооружений в случае конфликта с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Должностные лица США разрабатывают план передачи Украине ряда видов вооружений в случае конфликта с Россией, но данные меры пока не утверждены американским президентом Джо Байденом. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The Wall Street Journal .

По словам источника издания, "сотрудники администрации Байдена готовят возможность предоставить летальную и нелетальную военную помощь Украине в случае российской атаки". По сведениям издания, такие поставки могут включать "противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы". Байдену данный план пока не представили на утверждение. В материале отмечается, что администрация также рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России.

Как утверждается в публикации, должностные лица США полагают, что в районе границы с Украиной якобы находятся около 80 тыс. российских военных. В статье приводится комментарий украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его версии, "через несколько недель" суммарная численность военных РФ у границы якобы "превысит 120 тыс.".