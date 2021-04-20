{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WSJ: в США разрабатывают план передачи Украине вооружений в случае конфликта с Россией

По информации издания, такие поставки могут включать "противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы"
© AP Photo/Efrem Lukatsky

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Должностные лица США разрабатывают план передачи Украине ряда видов вооружений в случае конфликта с Россией, но данные меры пока не утверждены американским президентом Джо Байденом. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

На эту тему
Ситуация вокруг Донбасса: Киев вновь ставит на Запад и играет по-крупному
Ситуация вокруг Донбасса:

По словам источника издания, "сотрудники администрации Байдена готовят возможность предоставить летальную и нелетальную военную помощь Украине в случае российской атаки". По сведениям издания, такие поставки могут включать "противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы". Байдену данный план пока не представили на утверждение. В материале отмечается, что администрация также рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России.

Как утверждается в публикации, должностные лица США полагают, что в районе границы с Украиной якобы находятся около 80 тыс. российских военных. В статье приводится комментарий украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его версии, "через несколько недель" суммарная численность военных РФ у границы якобы "превысит 120 тыс.".

Теги
УкраинаСШАРоссия
В Пентагоне считают, что КНР завершит создание надежной ядерной триады в ближайшем будущем
Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что армия республики занимается созданием высокоточных средств доставки ядерных боезарядов, включая подвижную межконтинентальную баллистическую ракету, способную достигать "целей на континентальной части США"
Читать полностью