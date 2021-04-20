Кулеба заявил, что звонил Лаврову еще несколько месяцев назад, но ответа так и не получил

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пытался связаться по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым несколько месяцев назад, однако ему не перезвонили. Этот факт он считает одной из причин того, что между двумя странами не ведутся переговоры.

"Мой президент [Владимир Зеленский] просил звонка с президентом [России Владимиром] Путиным, но мы не нашли отклика из Москвы. Я просил звонка у министра [иностранных дел России Сергея] Лаврова несколько месяцев назад, и тот не перезвонил", - сказал Кулеба во вторник на пресс-конференции с иностранными журналистами.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил о неудачных переговорах советников "нормандской четверки", которые прошли накануне, обвинив в отсутствии результата Москву. "Вчера мы имели разговор между советниками лидеров "нормандского формата" - России, Украины, Франции и Германии. Он длился три часа. И, к сожалению, они не достигли решения, потом что Россия не демонстрировала достаточного конструктива", - заявил министр. Эти факты, подчеркнул он, "случились только в течение последних месяцев", добавив, что считает все это причиной того, почему Украина и Россия не ведут переговоры.