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Американский адмирал сравнил модернизацию ядерного комплекса в России и США

Чарльз Ричард отметил, что в РФ модернизация завершена на 80%, а в США она еще на нуле

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Модернизация ядерного комплекса России завершена на 80%, в то время как в США этот процесс еще практически не начинался. Об этом заявил во вторник глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

Выступая в комитете Сената Конгресса США по делам ВС, адмирал назвал Россию "ядерной стратегической угрозой, которая решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала, каковая [модернизация ядерного комплекса] в настоящее время составляет около 80%". "А мы находимся на нуле", - подчеркнул адмирал.

"Легче описать то, что они [Россия] не модернизируют - ничего. Под это [модернизацию] попадает практически все, включая некоторый никогда прежде не наблюдавшийся потенциал, а также несколько тысяч не подлежащих учету в рамках договора систем вооружений", - отметил он, говоря о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

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