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Вице-премьер Чехии допустил высылку из Праги всех российских дипломатов

Так Ян Гамачек прокомментировал высылку 20 сотрудников чешского посольства в Москве
Вице-премьер Чехии и глава МВД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
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Вице-премьер Чехии и глава МВД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Чехии и глава МВД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек допустил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов. Соответствующее сообщение чиновник разместил во вторник на своей странице в Facebook, комментируя высылку 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

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"Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, которых их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему - и на строительство отношений [Праги и Москвы] с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой".

Ранее во вторник, выступая в парламенте, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал высылку сотрудников посольства в Москве "недопустимой и неприемлемой". Он отметил, что в Праге готовят "дальнейшие шаги" в адрес РФ. Гамачек в свою очередь призывал ЕС и НАТО солидаризоваться с Чехией и выслать российских дипломатов.

Согласно информации МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих. Комитет по вопросам обороны Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии призвал правительство сделать равным число сотрудников обеих диппредставительств.

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