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В Молдавии заявили, что не выдавали паспорт россиянину Петрову на имя Николая Попа

По данным спецслужб Чехии, гражданин РФ Александр Петров использовал этот паспорт, когда находился в стране в период с 11 по 16 октября 2014 года
© Gagarin Iurii/Shutterstock/FOTODOM

КИШИНЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Молдавии не выдавали паспорт россиянину Александру Петрову на имя гражданина страны Николая Попа. Об этом сообщило во вторник Агентство государственных услуг республики, которое занимается оформлением подобных документов.

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"Гражданин с идентификационными данными Николая Попа, родившийся 18 июля 1979 года, не зарегистрирован в Государственном регистре населения Республики Молдова. Паспорт с номером A3194368 выдан на имя другого человека, родившегося в другой день", - говорится в сообщении на официальном сайте инстанции по итогам внутреннего расследования. В нем отмечено, что предоставление "более подробной информации станет разглашением персональных данных, обработка которых осуществляется в соответствии с законодательством лишь с согласия субъекта персональных данных".

Спецслужбы Чехии считают, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные чешской полицией в розыск, 15 октября 2014 года побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии, где на следующий день произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. По данным полиции Чехии, лица, владевшие паспортами на имя Петрова и Боширова и находившиеся в Чехии в период с 11 по 16 октября 2014 года, использовали паспорта гражданина Молдавии на имя Николая Попы, дата рождения - 18 июля 1979 года, и гражданина Таджикистана на имя Руслана Табарова, рожденного 23 октября 1975 года.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства России в Чехии, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ".

Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, при котором погибли два человека. К нему, как они сказали, причастны "офицеры российской военной разведки".

Комментируя действия чешских властей, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия "идет в русле русофобского фарватера" США, высылая российских дипломатов. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года, подчеркнул он. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".

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