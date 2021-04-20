Президент Чада умер от боевых ранений. Армия готовится к обороне столицы от повстанцев

ТАСС, 20 апреля. Военные в Чаде взяли власть в свои руки после смерти правившего с 1990 года президента Идрисса Деби Итно, раненного в боях с повстанцами. Военный совет во главе с генералом Махаматом Идриссом Деби Итно (сыном президента) объявил, что выборы в стране пройдут через 18 месяцев.

Тем временем повстанцы, потерпевшие разгромное поражение в боях с армией в минувшие выходные, заявили о начале нового наступления на столицу страны Нджамену.

Смерть после победы на выборах

По результатам состоявшихся 11 апреля президентских выборов маршал Чада Идрисс Деби Итно был переизбран на этот пост на шестой срок, набрав 79,32%. В тот же день в Чад со своих баз в Ливии вторглись отряды повстанцев из группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT). 17 апреля в 300 км к северу от столицы Нджамены основные силы повстанцев были уничтожены правительственными войсками Чада. Однако бои продолжились.

Президент лично руководил операцией по нейтрализации повстанцев. 20 апреля Идрисс Деби Итно умер от ранений, полученных им во время боевых действий.

Власть в руках военных

Верховная власть в Чаде перешла от умершего Деби Итно к военному совету, возглавил который один из его сыновей - 38-летний Махамат Кака. Он закончил военное училище, стажировался во Франции в военной школе в городе Экс-ан-Прованс. Весной 2009 года Махамат участвовал со своим отцом в успешной военной операции против повстанцев на востоке Чада, в 2010 году принял командование бронетанковой бригадой. В 2012 году Махамат возглавил службу безопасности президента, был командующим президентской гвардией.

Военные заявили, что будут руководить страной ближайшие 18 месяцев.

Выборы

Военный совет Чада принял хартию переходного периода. Военные объявили о роспуске правительства и парламента, закрыли внешние границы страны и ввели комендантский час. После 18 месяцев переходного периода осенью 2022 года будут проведены президентские выборы. Не исключено, что сын покойного главы государства Махамат станет фаворитом на этом голосовании.

Обстановка в стране

Посольство России в столице Чада работает в обычном режиме, происходящие в стране события, вызванные смертью президента Идрисса Деби Инто, не внесли сбоя в его работу. Как сообщил ТАСС сотрудник российской миссии, "все работают, как обычно, в штатном режиме. Никаких обращений со стороны российских граждан о помощи не было".

В свою очередь один из лидеров молодежного движения Чада Мазамат Исака Согар заявил ТАСС, что в столице Чада Нджамене и других городах страны царит спокойная обстановка. "Никакой паники в столице страны нет, все сохраняют спокойствие", - отметил он.

Новое наступление

Между тем командование повстанческой группировкой FACT объявило о завершении перегруппировки сил и возобновлении наступления на столицу Чада. "После некоторой заминки наступление на Нджамену возобновлено", подчеркивается в коммюнике.

"Фронт за перемены и согласие в Чаде" был создан в 2016 году на севере страны. Он объявил своей целью свержение президента Идрисса Деби Итно и созданного им режима.