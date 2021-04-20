Telegram-канал "Беларусь головного мозга" признали экстремистским в Белоруссии

МИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Telegram-канал "Беларусь головного мозга" признан экстремистским на территории Белоруссии. Об этом во вторник сообщило МВД республики.

"В сообществе систематически размещались экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих", - пояснила в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. По ее словам, участники канала "регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам", чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и изменить конституционный строй.

За публикацию или репост из Telegram-каналов, которые признаны экстремистскими, по законам Белоруссии теперь предусмотрена административная ответственность вплоть до ареста.

Ранее во вторник Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии сообщило, что суды республики признали экстремистскими 22 ресурса в мессенджере Telegram. Названия этих Telegram-каналов и чатов не указывались.

В октябре прошлого года решением суда Центрального района Минска информационный телеграм-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA были признаны экстремистскими. Этим решением впервые в Белоруссии был признан экстремистским ресурс мессенджера.