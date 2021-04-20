В Киеве отметили прогресс при согласовании дополнения к мерам остановки огня в Донбассе

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона считает, что подгруппа по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на своем внеочередном заседании существенно продвинулась в согласовании дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня в Донбассе.

"Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности ТКГ (контактной группы - прим. ТАСС) сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - говорится в опубликованном во вторник в Telegram-канале заявлении украинской делегации.

Вместе с тем представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) по итогам заседания подгруппы заявило, что его участники не достигли существенных договоренностей по принципиальным моментам, касающимся снижения напряженности в регионе. В частности, украинская делегация отклонила предложение республик о взаимодействии на уровне СЦКК для верификации и устранения нарушений, сообщили в ДНР.

16 апреля ДНР инициировала созыв экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной группы после гибели мирного жителя в результате обстрела киевскими силовиками. Сообщалось, что цель встречи - подготовить к очередным заседаниям подгруппы по безопасности и контактной группы, запланированным на 27 и 28 апреля, проект усовершенствованного координационного механизма, призванного конкретизировать положения мер по усилению режима прекращения огня.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля 2021 года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.