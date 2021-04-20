Минобороны РФ в письме Баку сообщило, что "Искандеры" не запускались в Карабахе

БАКУ, 20 апреля. /ТАСС/. Азербайджан получил от Министерства обороны России письмо с ответом о ракетах "Искандер-М" в Армении, но не удовлетворен данным ведомством ответом. Об этом заявил в интервью телеканалу АzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Минобороны РФ сообщило, что ракеты не запускались во время конфликта в Нагорном Карабахе.

"Министерство обороны России ответило на письмо Министерство обороны Азербайджана. Я ознакомился с этим письмом. <...> В ответе указано, что российская сторона не установила пуска баллистических ракет. На самом деле это не полный ответ на наше письмо, потому что в нашем запросе основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались смертоносные ракеты "Искандер-М", - сказал Алиев.