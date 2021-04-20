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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны РФ в письме Баку сообщило, что "Искандеры" не запускались в Карабахе

Таким ответом ведомства в Азербайджане не удовлетворены, сообщил президент республики Ильхам Алиев
Здание Министерства обороны РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БАКУ, 20 апреля. /ТАСС/. Азербайджан получил от Министерства обороны России письмо с ответом о ракетах "Искандер-М" в Армении, но не удовлетворен данным ведомством ответом. Об этом заявил в интервью телеканалу АzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Минобороны РФ сообщило, что ракеты не запускались во время конфликта в Нагорном Карабахе.

"Министерство обороны России ответило на письмо Министерство обороны Азербайджана. Я ознакомился с этим письмом. <...> В ответе указано, что российская сторона не установила пуска баллистических ракет. На самом деле это не полный ответ на наше письмо, потому что в нашем запросе основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались смертоносные ракеты "Искандер-М", - сказал Алиев.

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АзербайджанРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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