Глава МИД Чехии получил усиленную охрану после высылки сотрудников российского посольства

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел республики, получил усиленную охрану после принятия решения о высылке из Праги 18 сотрудников посольства РФ. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.

"Господину министру предоставлена усиленная охрана", - отметил он, отказавшись информировать о подробностях.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был сделан в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в Врбетице.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и высказала мнение, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления первого вице-премьера, главы МВД Яна Гамачека о том, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.