Белый дом сообщил, что посол США в РФ скоро вернется в Москву после консультаций

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Посол США в России Джон Салливан вскоре вернется в Москву по завершении консультаций в Вашингтоне. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"И он вернется в Москву скоро", - отметила официальный представитель президента США Джо Байдена, говоря о Салливане.

"Да, намерение совершенно в точности таково", - подчеркнула Псаки, когда у нее поинтересовались, может ли она подтвердить, что Салливан действительно вернется в столицу России. "Он возвращается на родину на этой неделе, чтобы повидаться с семьей - он не был дома примерно год, насколько я знаю, а также чтобы встретиться с членами новой [американской] администрации, с которыми у него не было шанса проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать работать на своем посту [после прихода к власти в США Байдена в январе]", - сказала представитель Белого дома.

При этом она сообщила, что рабочей встречи Байдена с Салливаном пока не планируется. "Мне не известно о том, чтобы это находилось в графике", - отметила Псаки. Как она пояснила, посол проведет встречи прежде всего с "новым персоналом" в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома.